"Рейд 112": автомобиль сгорел в 3-м Новоподмосковном переулке

Такси "Киа" сгорело в 3-м Новоподмосковном переулке в районе дома 4, корпуса 4. Кроме того, в результате пожара пострадал автомобиль "БМВ".

А на Профсоюзной улице около дома 136, корпуса 1 столкнулись два автомобиля. Такси "Киа" врезалось в "БМВ". В инциденте пострадала пассажирка такси. Ее отправили в ближайшую больницу. В свою очередь, сотрудники ГИБДД установят степень вины таксиста.

Об этих и других происшествиях – в программе "Рейд 112".