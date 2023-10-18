Суд арестовал водителя перевернувшегося в Приморье туристического автобуса

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал водителя туристического автобуса, попавшего при возвращении из Китая в ДТП, из-за которого погибли два человека, десятки пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что под стражу его отправили на 1 месяц 29 суток.

Во вторник, 17 октября, следователи задержали водителя автобуса в качестве подозреваемого по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").

Сообщение о ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш поступило в полицию 16 октября в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, 50-летний водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

В ДТП погибли две женщины 1942 и 1966 годов рождения. В больницу после аварии доставили 30 пострадавших.

Водитель попавшего в ДТП в Приморье автобуса не учел скоростной режим