"Рейд 112": машина загорелась на Волгоградском проспекте в столице

В столице водитель автомобиля каршеринга, двигаясь по Автозаводскому мосту, начал притормаживать, когда увидел аварию. В итоге сзади в него врезалась другая машина. После этого с ним столкнулось такси. Все машины серьезно повредились. Получившей ушиб головы пассажирке была оказана медицинская помощь.

Автомобиль загорелся по неизвестной причине на Волгоградском проспекте. Водитель экстренно съехал на обочину. Мужчина попытался погасить пламя, помогли проезжающие мимо водители, а затем и пожарная бригада. Машина сильно выгорела.

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