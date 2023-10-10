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10 октября, 08:15

Политика

Более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

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На фоне военного конфликта более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа. Об этом сообщает управление ООН.

По заявлениям из Минздрава анклава, запасов лекарств осталось на несколько дней. Россия, в свою очередь, начала проработку вопроса эвакуации граждан из сектора Газа. По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, если дело дойдет до решительных мер, сначала граждан РФ будут направлять в третьи страны и уже оттуда вывозить российскими самолетами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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