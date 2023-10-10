Атака ХАМАС на Израиль положила конец гегемонии США – СМИ

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Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания Pax Americana – гегемонии США и их союзников. Таким мнением поделился обозреватель Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg.

По его мнению, эскалация конфликта в Израиле является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.

Брэндс также припомнил слова советника США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявлял, что на сегодня в Израиле сложилась наиболее спокойная обстановка за последние два десятилетия.

"Ему наверняка хочется пересмотреть данное заявление", – отметил в своей статье обозреватель.

Журналист добавил, что на сегодняшний день непросто найти хотя бы один крупный регион, который бы не был затронут "нынешними беспорядками".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни