Пропавших и погибших в Израиле россиян может быть больше, чем подтверждено – посол РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Граждан России, пропавших и погибших при обострении палестино-израильского конфликта, предположительно, больше, чем подтверждено, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе выступления на международном дискуссионном форуме "Валдай".

При этом он подтвердил, что в настоящий момент известно о гибели четырех россиян. Еще шестеро пропали без вести.

Дипломат назвал использованные боевиками ХАМАС методы террористическими, добавив, что они заслуживают только осуждения. При этом, по его словам, Москва призывает стороны воздерживаться от эмоций и начать полномасштабные переговоры.

"Конечно, мы обеспокоены таким развитием событий. Мы, разумеется, заявляем о неприемлемости убийства мирных граждан. О взятии заложников я и не говорю: само собой разумеется, это неприемлемо, особенно женщин, стариков и детей, которые должны быть освобождены", – добавил Викторов.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян