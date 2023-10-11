Причиной ЧП на станции "Печатники" стала ошибка машиниста

Фото: ТАСС/Владимир Макаров

Причиной столкновения двух поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена стало решение об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС) машинистом поезда, в котором не было пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как уточнил руководитель Московского метро Виктор Козловский, машинист поезда заявил, что совершил серьезную ошибку, несмотря на 20-летний опыт вождения.

"До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором", – отметил он.

На данный момент, по информации пресс-службы, машинисту оказывается медпомощь. Врачи диагностировали у него перелом ноги. Также, в сообщении добавили, что всего четыре человека обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено", – сообщили в Дептрансе.

Столкновение двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии случилось утром 11 октября. На станции метро "Печатники" состав, который ехал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд с людьми.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин уточнял, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. По информации мэра Москвы, движение поездов должны открыть в ближайшие несколько часов.

Пассажиров предупредили, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят также между станциями "Люблино" и "Дубровка".

В связи с этим москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино". Кроме того, на участке от Подольска до Москвы второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) увеличили количество поездов.

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро