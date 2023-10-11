Пострадавшего машиниста извлекли из поврежденного вагона на станции "Печатники". Судя по кадрам, у него травма ноги и шеи – сотрудники скорой помощи надели ему специальный воротник.

Утром 11 октября на станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам. В ликвидации последствий инцидента помогают сотрудники МЧС.

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