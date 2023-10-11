Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 12:30

Происшествия

Машиниста извлекли из поврежденного вагона на станции "Печатники"

Машиниста извлекли из поврежденного вагона на станции "Печатники"

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Лондонский аэропорт временно приостановил работу

Крупный пожар произошел в торговых рядах в подмосковных Химках

Водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус в Люберцах

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Такси врезалось в микроавтобус в Люберцах

Новости мира: французские военные начали покидать Нигер

Москвичи стали отменять поездки в Израиль из-за обострения конфликта в секторе Газа

"Московский патруль": частная медицинская клиника обманула москвичей

Пострадавшего машиниста извлекли из поврежденного вагона на станции "Печатники". Судя по кадрам, у него травма ноги и шеи – сотрудники скорой помощи надели ему специальный воротник.

Утром 11 октября на станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам. В ликвидации последствий инцидента помогают сотрудники МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика