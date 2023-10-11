Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По пути они будут делать остановки у станций метро:

"Дубровка";

"Кожуховская";

"Печатники";

"Волжская";

"Люблино".

Пассажиров также призвали пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией метро, МЦК, МЦД-2 и другими маршрутами наземного транспорта.

В департаменте добавили, что движение в районе станции "Печатники" рабочее. Для свободного проезда автобусов компенсационного маршрута КМ временно закрыт поворот с улицы Шоссейной на улицу Полбина.

В настоящее время движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка" нет. В ведомстве рассказали, что в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

Все службы Московского метро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Сергей Собянин сообщил, что в происшествии на станции метро "Печатники" среди пассажиров никто серьезно не пострадал. Травму получил машинист поезда, медики оказывают ему помощь.

На месте организованы ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро