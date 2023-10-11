Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

У машиниста, который оказался зажат между поездами, столкнувшимися на станции метро "Печатники", выявили травму средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", – написал мэр.

Собянин добавил, что сейчас все пять пострадавших госпитализированы. По словам градоначальника, в настоящее время врачи дополнительно обследуют их.

ЧП на салатовой ветке случилось в среду, 11 октября. В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.

Собянин уже уточнял, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. Мэр обещал, что движение поездов откроют в ближайшие несколько часов.

Пассажиров предупреждали, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка". В связи с этим москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино".

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы