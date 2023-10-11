11 октября, 12:30Мэр Москвы
Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
У машиниста, который оказался зажат между поездами, столкнувшимися на станции метро "Печатники", выявили травму средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
"У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", – написал мэр.
Собянин добавил, что сейчас все пять пострадавших госпитализированы. По словам градоначальника, в настоящее время врачи дополнительно обследуют их.
ЧП на салатовой ветке случилось в среду, 11 октября. В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.
Собянин уже уточнял, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. Мэр обещал, что движение поездов откроют в ближайшие несколько часов.
Пассажиров предупреждали, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка". В связи с этим москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута "КМ" от метро "Дубровка" до метро "Люблино".
Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
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