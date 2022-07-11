"Два стула": секс на первом свидании

Первое свидание – это как "русская рулетка". Некоторые отправляются на встречу в надежде выиграть главный приз – расположение партнера. А для других стоит обратная задача – не допустить интимной близости, даже если все к этому располагает.

Так стоит ли ложиться в постель на первом свидании? Мужской и женский взгляд на этот вопрос – в эфире программы "Два стула".