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Шоу-бизнес

"Ночная смена": новый хит от Волочковой и Джигурды и самый невкусный салат в мире

"Ночная смена": новый хит от Волочковой и Джигурды и самый невкусный салат в мире

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Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они рассказали о новом хите Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой

Также ведущие объяснили, за что якутский салат назвали самым невкусным блюдом в мире. Они решили продегустировать данное блюдо в прямом эфире программы.

Еще Митя Козачинский и Станислав Кулик оценили ситуацию в Испании, где власти разрешили мужчине ходить голым по улицам. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
шоу-бизнесвидеоСтанислав КуликМитя Козачинский
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