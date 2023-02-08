"Ночная смена": новый хит от Волочковой и Джигурды и самый невкусный салат в мире

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они рассказали о новом хите Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой

Также ведущие объяснили, за что якутский салат назвали самым невкусным блюдом в мире. Они решили продегустировать данное блюдо в прямом эфире программы.

Еще Митя Козачинский и Станислав Кулик оценили ситуацию в Испании, где власти разрешили мужчине ходить голым по улицам. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".