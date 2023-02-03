Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Культура

"Ночная смена": 4-я часть "О чем говорят мужчины" и русские хиты для зарубежных фильмов

"Ночная смена": 4-я часть "О чем говорят мужчины" и русские хиты для зарубежных фильмов

Музыку из "Гарри Поттера" сыграют в оранжерее на ВДНХ

В Совфеде предложили убрать штрафы для кинотеатров за показ зарубежных картин без лицензии

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

"Звезды советского экрана": "Человек-амфибия"

Новости часа: Минфин РФ оперативно изыщет средства на восстановление пострадавшего жилья

Новости часа: Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской и Курской областей

"Деньги 24": Минюст РФ поддержал показ любых иностранных кинолент

Конкурс косплея прошел на фестивале комиксов Bubble Comics Con

Встреча с актером Сергеем Горошко прошла на фестивале Bubble Comics Con

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что в прокат вышла четвертая часть фильма "О чем говорят мужчины". Кроме того, ведущие сообщили, какие русские хиты идеально лягут на популярные зарубежные фильмы.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

Читайте также
Программа: Ночная смена
культуракиновидеоМитя КозачинскийСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика