"Ночная смена": 4-я часть "О чем говорят мужчины" и русские хиты для зарубежных фильмов

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что в прокат вышла четвертая часть фильма "О чем говорят мужчины". Кроме того, ведущие сообщили, какие русские хиты идеально лягут на популярные зарубежные фильмы.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".