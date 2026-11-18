Центробанк со следующего года введет новые ограничения для автокредитов сроком более 7–8 лет. Банки будут строже оценивать заемщиков, которые претендуют на такие займы.

При этом выдача автокредитов уже достигла рекордного объема с начала года. На средний размер займа повлияло завершение программы льготного автокредитования. В третьем квартале закончились выделенные государством средства.

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