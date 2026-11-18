Выдача автокредитов достигла максимального объема с начала года в России. На средний размер займа повлияло завершение программы льготного автокредитования, так как в третьем квартале закончились выделенные государством средства.

Программа распространялась на автомобили отечественного производства стоимостью не более 2 миллионов рублей. После этого в структуре продаж увеличилась доля более дорогих моделей. С нового года Центробанк введет дополнительные ограничения для автокредитов сроком более 7–8 лет.

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