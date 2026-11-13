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13 ноября, 11:30

Экономика

"Деньги 24 ": красная икра и рыба подорожали на российском рынке

"Деньги 24 ": красная икра и рыба подорожали на российском рынке

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Красная икра и рыба подорожали из-за сокращения вылова лосося на Дальнем Востоке. Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу проверить цены на эту продукцию.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, рост стоимости икры в конце года обычно связан с сезонным спросом и желанием продавцов увеличить прибыль, однако в этом году на ситуацию повлияли и климатические изменения.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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