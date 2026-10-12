В Банке России рассказали, в каких случаях выгодно использовать цифровой рубль

В Центробанке России рассказали, в каких случаях выгодно использовать цифровой рубль. Например, с его помощью можно бесплатно и без лимитов перевести крупную сумму родственнику.

Он также позволяет предпринимателям экономить на приеме платежей благодаря цифровому эквайрингу. Кроме того, цифровой рубль подходит для крупных холдингов с большим количеством юридических лиц в разных регионах страны.

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