"Деньги 24": США разрешили поставки российского дизеля на мировой рынок до 7 апреля

Россия получила разрешение на поставки дизельного топлива на мировой рынок, в том числе в США. Генеральную лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Она будет действовать до 7 апреля.

До апреля 2022 года Россия входила в число крупнейших поставщиков дизеля в США, однако затем поставки подпали под санкции. Сейчас возможности для экспорта есть, поскольку внутреннее потребление топлива снижается после завершения сельскохозяйственных работ и перехода на зимний дизель.

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