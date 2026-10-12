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12 октября, 13:45

Политика

Эксперт объяснил, чем России выгодна сделка с США по дизелю

Эксперт объяснил, чем России выгодна сделка с США по дизелю

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Сделка по поставке российского дизельного топлива в США может быть выгодна России с политической точки зрения. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, республиканцам важно показать, что они пытаются снизить цены, и получить дополнительные "политические очки". Для России договоренности могут стать поводом для дальнейших переговоров с США, в том числе о прекращении поставок оружия и разведданных Украине.

Кроме того, как считает эксперт, соглашения Москвы и Вашингтона могут подтолкнуть Китай ускорить переговоры с Россией по ряду соглашений. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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