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12 октября, 11:45

Транспорт

"Деньги 24": Китай ужесточит правила экспорта автомобилей с 1 января 2027 года

"Деньги 24": Китай ужесточит правила экспорта автомобилей с 1 января 2027 года

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С 1 января 2027 года Китай ужесточит правила экспорта автомобилей, в том числе в Россию. Производителям первого класса для получения экспортной лицензии придется подтвердить наличие не менее 50 сервисных точек в странах, куда они поставляют машины.

Новые требования направлены на то, чтобы владельцы автомобилей могли найти запчасти и отремонтировать машины. По мнению экономического обозревателя Евгения Белякова, в первое время изменения могут привести к небольшому дефициту и росту цен на 5–10%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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