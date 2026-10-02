"Деньги 24": средний размер и срок автокредитов достигли рекордных значений в России

Средний размер и срок автокредитов в России достигли рекордных значений. В августе 2026 года средняя сумма займа составила 1,6 миллиона рублей, увеличившись за год на 11,1%. Средний срок кредита достиг шести лет. При этом средняя стоимость нового автомобиля составила 3,5 миллиона рублей, автомобиля с пробегом 1,2 миллиона рублей.

С января по август 2026 года объем автокредитов на новые автомобили составил 765 миллиардов рублей, что на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Банки выдали 468,4 тысячи таких кредитов, на 3% больше год к году. Объем кредитов на автомобили с пробегом достиг 478,6 миллиарда рублей, увеличившись на 41%, количество выдач составило 336,6 тысячи.

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