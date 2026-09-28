"Деньги 24": Минпромторг РФ установил ставки технологического сбора на электронику

Минпромторг РФ определился со ставками технологического сбора на электронику. Он начнет действовать с 1 декабря 2026 года.

Для ноутбуков базовая ставка составит 746 рублей. Если марка и модель есть в системе маркировки, сбор будет 500 рублей, если их там нет, – 992 рубля.

Для смартфонов базовая ставка составит 373 рубля. При наличии марки и модели в системе маркировки сбор будет 250 рублей, при отсутствии – 492 рубля.

Подробнее – в программе "Деньги 24".