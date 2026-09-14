"Деньги 24": москвичи отдают около 10% от чека в качестве чаевых

Москвичи отдают около 10% от чека в качестве чаевых. За первое полугодие жители столицы оставили в кафе, ресторанах, салонах красоты и других сервисных организациях более 2,5 миллиарда рублей.

Рост рынка чаевых связан в том числе с увеличением стоимости услуг. При этом большинство благодарностей теперь проходят через безналичные сервисы. Клиенты могут оставить чаевые через QR-код на чеке, а сервисы за это получают до 10% от суммы благодарности.

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