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22 июля, 15:30

Экономика

"Деньги 24": рынок аренды в Москве просел из-за инвестиционных квартир

"Деньги 24": рынок аренды в Москве просел из-за инвестиционных квартир

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"Деньги 24": спрос на аренду квартир вырос в Москве

Рынок аренды в Москве просел из-за инвестиционных квартир. Ранее приобретенные в качестве вложения квартиры в новостройках начали выходить на рынок долгосрочной аренды, что увеличило предложение.

При этом агентства недвижимости уже фиксируют рост спроса со стороны потенциальных квартиросъемщиков в преддверии сезона. Эксперты отмечают, что многие владельцы таких объектов приобрели жилье во время периода активных продаж по льготной ипотеке.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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