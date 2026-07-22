"Деньги 24": рынок аренды в Москве просел из-за инвестиционных квартир

Рынок аренды в Москве просел из-за инвестиционных квартир. Ранее приобретенные в качестве вложения квартиры в новостройках начали выходить на рынок долгосрочной аренды, что увеличило предложение.

При этом агентства недвижимости уже фиксируют рост спроса со стороны потенциальных квартиросъемщиков в преддверии сезона. Эксперты отмечают, что многие владельцы таких объектов приобрели жилье во время периода активных продаж по льготной ипотеке.

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