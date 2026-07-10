Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали до 1,4 млн квадратных метров

"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали до 1,4 млн квадратных метров

Пользователи обнаружили расхождения в онлайн-картах о наличии топлива на АЗС

Аналитики пересмотрели прогнозы по ключевой ставке в России

Эксперты назвали биотопливо альтернативой традиционным углеводородам

Продажи новостроек в Москве упали до показателей периода пандемии

Эксперт рассказал, какие топливные меры вводят в России

"Деньги 24": долг россиян по рассрочкам на жилье достиг 1,5 трлн рублей

Информацию о топливе на заправках добавили в "Яндекс Go"

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом

"Деньги 24": годовая инфляция в России замедлилась до 5,61%

Объем проданного жилья на рынке новостроек Москвы в первом полугодии 2026 года составил 1,4 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель за последние годы.

Для сравнения, в первом полугодии 2021 года объем продаж достигал 2,5 миллиона квадратных метров, в 2022 и 2023 годах составлял 1,9 миллиона, в 2024 году равнялся 2,4 миллиона, в 2025 году снова снизился до 1,9 миллиона квадратных метров.

При этом средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы достигла 747,4 тысячи рублей, увеличившись на 7,4% за последние шесть месяцев и на 26% за год.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьгородвидеоМария РыбаковаКонстантин Цыганков

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика