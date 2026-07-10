"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали до 1,4 млн квадратных метров

Объем проданного жилья на рынке новостроек Москвы в первом полугодии 2026 года составил 1,4 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель за последние годы.

Для сравнения, в первом полугодии 2021 года объем продаж достигал 2,5 миллиона квадратных метров, в 2022 и 2023 годах составлял 1,9 миллиона, в 2024 году равнялся 2,4 миллиона, в 2025 году снова снизился до 1,9 миллиона квадратных метров.

При этом средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы достигла 747,4 тысячи рублей, увеличившись на 7,4% за последние шесть месяцев и на 26% за год.

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