"Деньги 24": столичные приставы взыскали 2 млрд рублей по алиментам за 5 месяцев

Столичные приставы взыскали в пользу детей 2 миллиарда рублей по алиментам за 5 месяцев 2026 года. Выплаты по алиментам являются приоритетным платежом и удерживаются в том числе из пособия по безработице.

По закону на содержание одного ребенка направляют 25% дохода, двоих детей – треть дохода, троих и более – 50% дохода. Бывшие супруги также могут договориться о фиксированных выплатах, но такое соглашение необходимо оформить у нотариуса.

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