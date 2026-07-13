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13 июля, 14:45

Общество

"Деньги 24": столичные приставы взыскали 2 млрд рублей по алиментам за 5 месяцев

"Деньги 24": столичные приставы взыскали 2 млрд рублей по алиментам за 5 месяцев

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Столичные приставы взыскали в пользу детей 2 миллиарда рублей по алиментам за 5 месяцев 2026 года. Выплаты по алиментам являются приоритетным платежом и удерживаются в том числе из пособия по безработице.

По закону на содержание одного ребенка направляют 25% дохода, двоих детей – треть дохода, троих и более – 50% дохода. Бывшие супруги также могут договориться о фиксированных выплатах, но такое соглашение необходимо оформить у нотариуса.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
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