"Время московское": 1966 год

1966 год стал для Москвы годом перемен и новых открытий. Как новый лидер партии и правительства набирал силу и власть? Почему москвичи по-новому взглянули на Патриаршие пруды и влюбились в "поющего ковбоя" Дина Рида?

Чем новый столичный кинотеатр не угодил Фаине Раневской? Кто на Западе попытался украсть советскую Луну? Где москвичкам дарили вторую молодость? И как старая детская сказка превратилась в новогоднюю сказку для взрослых?

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