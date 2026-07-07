"Деньги 24": средние ставки по вкладам в банках РФ выросли за последнюю неделю

Российские банки начали повышать ставки по вкладам несмотря на снижение ключевой ставки Банка России. За последнюю неделю средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банков выросла до 13,5%, по шестимесячным почти до 13%, а по годовым до 12,25%.

Эксперты связывают такой рост с необходимостью привлекать средства вкладчиков. При этом за последние 3 месяца объем средств на вкладах сократился на 445 миллиардов рублей, однако с начала года банки остаются в плюсе и привлекли около 400 миллиардов рублей.

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