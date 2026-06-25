"Деньги 24": закон о нотариальном оформлении сделок с недвижимостью внесут в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект об обязательном нотариальном оформлении всех сделок с недвижимостью между физическими лицами. Инициатива направлена на снижение рисков мошенничества и повышение прозрачности на вторичном рынке жилья. Предложение подготовили депутаты Мособлдумы.

Авторы инициативы считают, что участие нотариуса позволит обеспечить юридическую чистоту сделок и снизить вероятность признания их недействительными. Кроме того, нотариус несет имущественную ответственность за допущенные ошибки и обязан компенсировать причиненный ущерб.

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