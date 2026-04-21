"Деньги 24": красная икра подешевела в России

Красная икра в России подешевела, сообщили Росстат и отраслевые союзы. Средняя розничная стоимость икры в первом квартале 2026 года составила 9 387 рублей за килограмм, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Производство красной икры в России в 2025 году достигло 12,4 тысячи тонн, увеличившись на 21% за год. Из этого объема 8 тысяч тонн составила икра горбуши, производство которой выросло на 65%.

