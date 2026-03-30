30 марта, 16:30

Экономика

"Деньги 24": затраты заведений общепита резко выросли в России

Собянин рассказал, как льготная аренда помогает предпринимателям

"Деньги 24": российский ресторанный рынок показал худшее начало года за 25 лет

Собянин: льготная аренда помогает предпринимателям экономить

"Деньги 24. Финансовая грамотность": бизнес на маркетплейсе

"Торги Москвы": госзакупки

Суд Москвы взыскал 300 млн рублей с предпринимательницы по иску японской Makita

HR-конференция "Авито Работы" прошла в Москве

"Деньги 24": обувная сеть Zenden оказалась на грани закрытия

Бизнес Москвы начал подавать заявки на возвращение городских номеров

На российском ресторанном рынке зафиксировали худшее за 25 лет начало года. Затраты заведений общепита резко выросли, а клиентов стало меньше на 10–20%.

По данным рынка общепита Москвы, в январе – марте 2026 года средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 6% в год, но посещаемость уменьшилась на 12%. В фастфуде средний чек вырос на 8% за год, а посещаемость повысилась на 2%. В целом в общепите чек увеличился на 7% за год, а посещаемость уменьшилась на 4%.

Средняя стоимость обеда в столовой в феврале 2022 года составляла 370 рублей, в феврале 2026 года – 599 рублей. Средняя стоимость ужина в ресторане в феврале 2022 года составляла 2 899 рублей, в феврале 2026 года – 4 106 рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
бизнесэкономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

