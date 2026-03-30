"Деньги 24": затраты заведений общепита резко выросли в России

На российском ресторанном рынке зафиксировали худшее за 25 лет начало года. Затраты заведений общепита резко выросли, а клиентов стало меньше на 10–20%.

По данным рынка общепита Москвы, в январе – марте 2026 года средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 6% в год, но посещаемость уменьшилась на 12%. В фастфуде средний чек вырос на 8% за год, а посещаемость повысилась на 2%. В целом в общепите чек увеличился на 7% за год, а посещаемость уменьшилась на 4%.

Средняя стоимость обеда в столовой в феврале 2022 года составляла 370 рублей, в феврале 2026 года – 599 рублей. Средняя стоимость ужина в ресторане в феврале 2022 года составляла 2 899 рублей, в феврале 2026 года – 4 106 рублей.

