"Деньги 24": конфликт в Персидском заливе привел к росту цен на нефть и газ

Конфликт в Персидском заливе привел к росту цен на нефть и газ на мировых рынках. Акции российских нефтегазовых компаний за две недели прибавили от 15 до 30% и потянули за собой индекс Мосбиржи.

Экономисты прогнозируют, что стоимость нефти может пробить отметку в 200 долларов за баррель. Ситуация напоминает 2022 год, когда резко выросли цены на энергоносители. В Европе и США от роста цен пострадали потребители, тогда как российский бюджет получит дополнительные доходы.

