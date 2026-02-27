"Деньги 24": правила оплаты онлайн-подписок изменятся в России с 1 марта

Правила оплаты онлайн-подписок изменятся в России с 1 марта. Новый закон запретит сервисам автоматически списывать деньги, если пользователь удалил банковскую карту или отказался от ее использования, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Изменения затронут любые интернет-платформы с периодическими платежами: стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, игровые и образовательные платформы, а также маркетплейсы с платными подписками.

При этом закон не распространяется на подписки, оформленные на физические товары. Например, на доставку еды или витаминов. Подробнее – в программе "Деньги 24".