"Деньги 24": разница в стоимости новостроек и вторички в Москве перестала расти

Разница в стоимости квартир в новостройках и вторичным жильем в Москве перестала расти.

Средневзвешенная цена за квадратный метр недвижимости в столице составила 622 тысячи рублей в новостройках и 464 тысячи рублей на вторичном рынке, то есть разница составляет 30% и за год она почти не изменилась.

При этом в разных районах города ситуация отличается. Например, в Тверском районе новостройки дороже вторичного жилья почти в 3 раза. В Хорошёвском районе разница почти на заметна, а в Замоскворечье вторичка оказалась дороже, чем новостройки.

Подробнее в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

