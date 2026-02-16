"Деньги 24": эксперт рассказал о раннем бронировании турпутевок среди россиян

Раннее бронирование турпутевок среди россиян идет рекордными темпами, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. В 2024 году спрос на туры в Россию составлял 82%, а на зарубежные направления – 18%. В 2025 году спрос на Россию снизился до 68%, а на зарубежье вырос до 32%.

В топ-5 стран по покупке авиабилетов вошли Япония (11,5%), Индонезия (11,1%), Турция (6,8%), Южная Корея (5,5%) и Китай (3,7%). По бронированию отелей лидируют Италия (15%), Турция (13%), Франция (9%), Таиланд (6%) и Испания (5,3%).

