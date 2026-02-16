Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 13:30

Туризм

"Деньги 24": эксперт рассказал о раннем бронировании турпутевок среди россиян

"Деньги 24": эксперт рассказал о раннем бронировании турпутевок среди россиян

Число зарубежных поездок россиян выросло на 16% за год

В РФ вырос спрос на поездки по стране на День защитника Отечества и 8 марта

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Россияне смогут заселяться в отели по водительским правам и биометрии с 1 апреля

Первый вывозной рейс с российскими туристами из Кубы прибудет в Москву 13 февраля

Условия бронирования гостиниц изменятся в России с 1 марта

Раннее бронирование турпутевок среди россиян идет рекордными темпами, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. В 2024 году спрос на туры в Россию составлял 82%, а на зарубежные направления – 18%. В 2025 году спрос на Россию снизился до 68%, а на зарубежье вырос до 32%.

В топ-5 стран по покупке авиабилетов вошли Япония (11,5%), Индонезия (11,1%), Турция (6,8%), Южная Корея (5,5%) и Китай (3,7%). По бронированию отелей лидируют Италия (15%), Турция (13%), Франция (9%), Таиланд (6%) и Испания (5,3%).

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
туризмвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКонстантин Цыганков

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика