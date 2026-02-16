"Деньги 24": продавцы книг в России заявили о росте спроса на свою продукцию

Продавцы книг заявили о росте спроса на свою продукцию. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что в 2024 году объем книжного рынка в России составил 98 миллиардов рублей, а в 2025-м вырос до 111 миллиардов.

При этом продажи бумажных книг снизились. В 2024 году было продано 233 миллиона экземпляров, в 2025-м – 231 миллион. По словам эксперта, увеличение объема рынка в рублях связано с подорожанием книг. Подробнее – в программе "Деньги 24".