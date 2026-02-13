"Деньги 24": эксперт рассказал о причине снижения ключевой ставки ЦБ

Устойчивое снижение инфляции позволило Центробанку уменьшить ключевую ставку, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Совет директоров Банка России принял решение снизить ее до 15,5% годовых. Ранее ставка находилась на уровне 16%.

В ЦБ также сообщили, что в целом они видят потенциал для дальнейшего снижения ставки. Прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году составляет от 13,5 до 14,5% годовых. Это означает, что к концу года она может упасть до 11–12%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".