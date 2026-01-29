"Деньги 24": эксперт рассказал о ходе аукциона по продаже Домодедово

Вторая попытка продажи аэропорта Домодедово пройдет 29 января. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, торги идут в формате голландского аукциона, где цена лота постепенно снижается. Известно, что в них участвуют дочерние компании аэропортов Шереметьево и Внуково.

Стартовая цена актива составляет 132 миллиарда рублей. Аукцион будет продолжаться до тех пор, пока цена не достигнет отсечения в 50% от начальной суммы, то есть 66 миллиардов рублей. Для участия необходимо было внести задаток в размере 26,5 миллиарда рублей, что стало препятствием для ряда потенциальных покупателей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".