28 января, 14:30

Общество

"Деньги 24": спрос на магическую атрибутику в России вырос в 1,5 раза

Цифра дня: 52 сантиметра

В Москве образовались самые высокие январские сугробы в XXI веке

"Деньги 24": Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов в Москве в выходные

В Госдуме предложили сократить рабочий день для одного из многодетных родителей

Новая номинация появилась в конкурсе "Педагоги года Москвы"

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы за прогул из-за снегопада

Снегопад продолжится в Москве 28 января

Столичные курьеры продолжили работу в условиях сильного снегопада

В России спрос на магическую атрибутику вырос в 1,5 раза. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Анализ показал, что обереги славянской тематики стали популярнее более чем в 2 раза, куклы вуду – на 63%, маятники для биолокации и черные свечи – на 34%.

Спрос на полынь вырос в 2,2 раза, на стеклянные шары для гаданий – на 101%. При этом интерес к картам таро снизился на 5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Константин ЦыганковРоман Карлов

