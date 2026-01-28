"Деньги 24": спрос на магическую атрибутику в России вырос в 1,5 раза

В России спрос на магическую атрибутику вырос в 1,5 раза. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Анализ показал, что обереги славянской тематики стали популярнее более чем в 2 раза, куклы вуду – на 63%, маятники для биолокации и черные свечи – на 34%.

Спрос на полынь вырос в 2,2 раза, на стеклянные шары для гаданий – на 101%. При этом интерес к картам таро снизился на 5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.