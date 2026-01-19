"Деньги 24": выдача "Семейной ипотеки" в декабре выросла на 70%

Некоторые крупные российские банки стали приостанавливать прием заявок по "Семейной ипотеке". Ее выдача в декабре резко выросла на 70% в количественном выражении, достигнув 605 миллиардов рублей, из которых 75% пришлось именно на льготные программы.

Активность была связана с ожиданием вступления в силу новых ограничений, которые с января разрешают только один такой кредит на семью, а не на каждого супруга отдельно. По мнению экономического обозревателя Константина Цыганкова, пауза в выдаче может означать, что банки исчерпали лимиты, выделенные государством на эти цели.

