19 января, 15:30

"Деньги 24": выдача "Семейной ипотеки" в декабре выросла на 70%

"Деньги 24": стоимость вторичного жилья снизилась в центре Москвы

"Деньги 24": Росстат обновил набор товаров и услуг для расчета инфляции

"Деньги 24": число покупателей в ТЦ Москвы снизилось в новогодние каникулы

Крупные сети ресторанов стали закрывать точки в Москве

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 20 лет

"Деньги 24": эксперт объяснил приостановку приема заявок по "Семейной ипотеке"

В России могут ограничить крупные сделки с наличными средствами

Российские банки заблокировали миллионы карт с начала года

Банки в России приостановили выдачу "Семейной ипотеки"

Некоторые крупные российские банки стали приостанавливать прием заявок по "Семейной ипотеке". Ее выдача в декабре резко выросла на 70% в количественном выражении, достигнув 605 миллиардов рублей, из которых 75% пришлось именно на льготные программы.

Активность была связана с ожиданием вступления в силу новых ограничений, которые с января разрешают только один такой кредит на семью, а не на каждого супруга отдельно. По мнению экономического обозревателя Константина Цыганкова, пауза в выдаче может означать, что банки исчерпали лимиты, выделенные государством на эти цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

