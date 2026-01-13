Россиянам стало сложнее получить кредиты в банках

Получить кредит в российских банках становится все сложнее. Финансовые организации ужесточают процедуры выдачи займов. Это связано с политикой Центрального банка, который стремится снизить уровень кредитования в экономике для борьбы с инфляцией и уменьшения кредитной нагрузки населения.

Требования к заемщикам ужесточились: банки отказывают клиентам с плохой кредитной историей и тем, у кого уже много текущих кредитов. По данным на текущий момент, общая доля отказов по кредитам в Москве достигает 79%, в среднем по стране – 82%. Особенно заметен рост отказов по ипотечным кредитам, где их доля составляет 69%.

