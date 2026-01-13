Форма поиска по сайту

13 января, 17:30

Экономика

Россиянам стало сложнее получить кредиты в банках

Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

"Деньги 24": стоимость квартир в новостройках Москвы выросла на 20% за год

"Деньги 24": кассовые сборы в кинотеатрах РФ оказались рекордными в новогодние праздники

"Индекс пиццы" Пентагона вырос на 1 000%

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

"Новости дня": спрос на рефинансирование ипотеки в России вырос в 2 раза

Золото и серебро обновили рекорды стоимости

Аэропорт Домодедово собираются продать на аукционе 20 января

Аэропорт Домодедово продадут на аукционе 20 января

Получить кредит в российских банках становится все сложнее. Финансовые организации ужесточают процедуры выдачи займов. Это связано с политикой Центрального банка, который стремится снизить уровень кредитования в экономике для борьбы с инфляцией и уменьшения кредитной нагрузки населения.

Требования к заемщикам ужесточились: банки отказывают клиентам с плохой кредитной историей и тем, у кого уже много текущих кредитов. По данным на текущий момент, общая доля отказов по кредитам в Москве достигает 79%, в среднем по стране – 82%. Особенно заметен рост отказов по ипотечным кредитам, где их доля составляет 69%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловКонстантин Цыганков

