"Деньги 24": Росстат сообщил о продолжении замедления темпов роста цен

Темпы роста потребительских цен в России продолжают замедляться, согласно последним еженедельным данным Росстата. Экономисты отмечают, что позитивная динамика наблюдается на фоне предстоящих налоговых изменений, которые теоретически могли бы подстегнуть инфляцию.

Основной причиной замедления называют отсутствие устойчивого потребительского спроса, что является следствием высокой ключевой ставки. Однако на фоне объективных данных сохраняется негативный психологический фактор – инфляционные ожидания населения остаются высокими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.