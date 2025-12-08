"Деньги 24": российский авторынок обновил годовые рекорды в ноябре

Российский авторынок в ноябре обновил годовые рекорды: выросли как продажи новых автомобилей, так и их средняя цена. Было продано 128 тысяч новых машин, что на 5% больше, чем в ноябре прошлого года.

Однако за 11 месяцев продажи все еще ниже показателей прошлого года на 18%. Их рост в октябре и ноябре во многом был связан с ожиданием введения утилизационного сбора, который сначала планировали на 1 ноября, а затем перенесли на 1 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.