"Деньги 24": ЦБ снимет лимиты на переводы за рубеж с 8 декабря

Центральный банк России с 8 декабря отменит все ограничения на переводы иностранной валюты за границу для граждан и нерезидентов из дружественных стран. Регулятор объяснил это решение стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке.

Ограничения были введены в 2022 году для предотвращения резкого оттока капитала и обвала рубля, изначально устанавливая месячный лимит в 10 тысяч долларов, который позже был значительно увеличен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.