21 ноября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт предположил, к чему приведет конфликт банков и маркетплейсов

"Деньги 24": госкорпорация "Дом.РФ" вышла на Мосбиржу с ценными бумагами

"Деньги 24": основательница Wildberries ответила банкам после их идеи запретить скидки

"Деньги 24": в ЦБ заявили, что россияне не верят в снижение темпов инфляции

Собянин рассказал, какие крупные промышленные кластеры будут созданы в Москве

Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года

В России хотят отменить скидки на маркетплейсах

Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве

Рынок новых авто в России может просесть на 10%

"Деньги 24": закупочная цена российской нефти опустилась ниже 40 долларов за баррель

Банки и маркетплейсы всю неделю спорили, насколько честными являются цены на товары, которые продаются на электронных площадках. Дело в том, что в финорганизациях посчитали, что маркетплейсы не должны делать скидки при оплате своими картами.

Экономический обозреватель Константин Цыганков предположил, что в 2026 году деятельность интернет-площадок будут регулировать по полной программе. В связи с этим товаров станет меньше, а цены будут выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

