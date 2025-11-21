"Деньги 24": эксперт предположил, к чему приведет конфликт банков и маркетплейсов

Банки и маркетплейсы всю неделю спорили, насколько честными являются цены на товары, которые продаются на электронных площадках. Дело в том, что в финорганизациях посчитали, что маркетплейсы не должны делать скидки при оплате своими картами.

Экономический обозреватель Константин Цыганков предположил, что в 2026 году деятельность интернет-площадок будут регулировать по полной программе. В связи с этим товаров станет меньше, а цены будут выше.

