График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:35

Экономика

"Деньги 24": 120 тысяч российских подростков открыли брокерские счета за год

"Деньги 24": 120 тысяч российских подростков открыли брокерские счета за год

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

"Деньги 24": курс доллара может опуститься до 50 рублей

"Деньги 24": Всемирный банк предрек падение цен на нефть до самых низких значений за 5 лет

"Деньги 24": россияне скупили почти 20 тонн золота за 3 месяца

"Деньги 24": европейские автопроизводители могут остановить конвейеры через несколько дней

"Деньги 24": 6% россиян планируют делать покупки в "черную пятницу"

"Деньги 24": цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель в 2026 году

"Деньги 24": россияне вошли в пятерку главных покупателей золота в мире

"Деньги 24": новый закон об увеличении лимита возмещения по вкладам вступил в РФ

В России 120 тысяч подростков открыли брокерские счета за год, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, интерес молодежи к инвестициям растет на фоне нестабильности фондового рынка и снижения активности взрослых инвесторов перед праздниками.

Он добавил, что индекс Мосбиржи переживает резкие скачки из-за геополитики, неопределенности с бюджетом и замедления снижения ключевой ставки. Эксперт посоветовал формировать сбалансированный долгосрочный портфель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика