"Деньги 24": 120 тысяч российских подростков открыли брокерские счета за год

В России 120 тысяч подростков открыли брокерские счета за год, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, интерес молодежи к инвестициям растет на фоне нестабильности фондового рынка и снижения активности взрослых инвесторов перед праздниками.

Он добавил, что индекс Мосбиржи переживает резкие скачки из-за геополитики, неопределенности с бюджетом и замедления снижения ключевой ставки. Эксперт посоветовал формировать сбалансированный долгосрочный портфель.

