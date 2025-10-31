"Деньги 24": цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель в 2026 году

Всемирный банк прогнозирует падение цены на нефть до самых низких за пять лет значений. Согласно оценкам аналитиков, нефть марки Brent подешевеет с 68 долларов за баррель в 2025 году до 60 долларов в 2026 году.

В проекте российского бюджета на следующий год заложены доходы от продажи нефти и газа на уровне 9 триллионов рублей, что соответствует текущим показателям. При этом прогнозы аналитиков носят изменчивый характер из-за множества факторов, влияющих на рынок.

