Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель в 2026 году

"Деньги 24": цена нефти Brent может опуститься до 60 долларов за баррель в 2026 году

"Деньги 24": россияне вошли в пятерку главных покупателей золота в мире

"Деньги 24": новый закон об увеличении лимита возмещения по вкладам вступил в РФ

"Деньги 24": уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума

"Деньги 24": в РФ планируют урегулировать рынок рассрочки при сделках с жильем

"Деньги 24": эксперт рассказал, что подорожало в России за неделю

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Минцифры РФ предложило оформлять кредиты через цифровой профиль

Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

"Деньги 24": россияне стали чаще использовать рассрочку при онлайн-покупках

Всемирный банк прогнозирует падение цены на нефть до самых низких за пять лет значений. Согласно оценкам аналитиков, нефть марки Brent подешевеет с 68 долларов за баррель в 2025 году до 60 долларов в 2026 году.

В проекте российского бюджета на следующий год заложены доходы от продажи нефти и газа на уровне 9 триллионов рублей, что соответствует текущим показателям. При этом прогнозы аналитиков носят изменчивый характер из-за множества факторов, влияющих на рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика