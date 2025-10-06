06 октября, 17:30Экономика
"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%
Продажи игрушки Labubu в России сократились почти на 40%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. При этом в целом обороты компаний, продающих Labubu, остаются высокими. Например, одна из торговых площадок заработала на игрушке за сентябрь почти 500 миллионов рублей.
Плюшевые фигурки монстров стали популярны в этом году благодаря видеороликам в соцсетях. Их стоимость составляет в среднем 15–20 тысяч рублей.
