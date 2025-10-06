Форма поиска по сайту

06 октября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%

"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%

Продажи игрушки Labubu в России сократились почти на 40%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. При этом в целом обороты компаний, продающих Labubu, остаются высокими. Например, одна из торговых площадок заработала на игрушке за сентябрь почти 500 миллионов рублей.

Плюшевые фигурки монстров стали популярны в этом году благодаря видеороликам в соцсетях. Их стоимость составляет в среднем 15–20 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
Роман Карлов Наталия Шкода Евгений Беляков

