"Деньги 24": продажи Labubu в России сократились почти на 40%

Продажи игрушки Labubu в России сократились почти на 40%, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. При этом в целом обороты компаний, продающих Labubu, остаются высокими. Например, одна из торговых площадок заработала на игрушке за сентябрь почти 500 миллионов рублей.

Плюшевые фигурки монстров стали популярны в этом году благодаря видеороликам в соцсетях. Их стоимость составляет в среднем 15–20 тысяч рублей.

