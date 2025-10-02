Кабмин РФ предложил отменить НДС-льготы для операций с банковскими картами

Фото: 123RF/prykhodov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий отменить освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для операций, связанных с банковскими картами. Документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время Налоговый кодекс освобождает от НДС такие операции, как обслуживание банковских карт и технологическое взаимодействие с участниками расчетов. В случае принятия поправок льгота сохранится только для базовых банковских услуг – открытия и ведения счетов граждан и организаций, говорится в пояснительной записке.

НДС-льготы появились в 2006 году для стимулирования безналичных расчетов. Это освободило банки, платежные системы и процессинговые центры от уплаты данного налога.

Ранее Минфин предложил повысить общую ставку НДС с 20 до 22%. Полученные средства предлагается направить на финансирование обороны и безопасности. При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров.

Комментируя предложение, эксперт банковского рынка Андрей Бархота сказал, что повышение НДС приведет к увеличению розничных цен, а также негативно скажется на инфляции.