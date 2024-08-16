Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 17:35

Экономика

"Деньги 24": все больше москвичей предпочитают не готовить дома, а покупать готовую еду

"Деньги 24": все больше москвичей предпочитают не готовить дома, а покупать готовую еду

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Сетевые продовольственные магазины значительно меняются. В них появляются кофе-поинты, пекарни, все больше площади занимает отдел кулинарии, а в центре зала появляется обеденная зона с кафе. Все это – рынок готовой еды, который стремительно развивается. С 2017 года средний прирост составляет 15% в год.

Начиная с 2020 года темпы резко ускорились: так в 2023 году объем рынка готовой еды составлял почти 750 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года – может превысить триллион. Таким образом, годовой рост составит почти 40%.

Что покупают чаще всего? Часто ли обманывают гостей, выдавая купленное в кулинарии за собственные блюда? И не боятся ли рестораторы, что магазины отберут у них часть рынка общепита? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикаобществоедавидеоЕвгений Беляков
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